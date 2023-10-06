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17:05, 6 октября 2023Среда обитания

Застройщикам в России захотели запретить уменьшать квартиры

Риелтор Барсуков: российским застройщикам нужно запретить уменьшать квартиры

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Застройщикам жилья в России нужно запретить уменьшать площадь квартир. Об этом заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков, передает НСН.

Как пояснил эксперт, девелоперы сокращают размер помещений, чтобы скрыть таким образом рост цен. Сильнее всего квартиры уменьшаются в массовом сегменте — новостройках эконом- и комфорт-класса. Квартиры бизнес-класса остаются большими, отметил риелтор.

«Уменьшение площадей — это некая особенность крупных городов, Москвы. В других регионах застройщики стараются строить нормальные квартиры», — подчеркнул Барсуков. При этом специалист считает, что добровольно девелоперы не будут этого делать — ограничить их должно государство. «Если им волю дать, они будут и дальше стремиться уменьшать площади, чтобы лучше продавать квартиры», — заключил Барсуков.

Ранее сообщалось, что квартиры в России стали рекордно маленькими — средняя площадь жилья в новостройках крупных городов за последние пять лет сократилась на 7-18 процентов. Участники рынка отмечают, что тренд образовался на фоне падения реальных доходов населения и подорожания недвижимости.

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    Нина Ташевская
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