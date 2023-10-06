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05:58, 6 октября 2023Культура

Неизвестную редакцию рукописи песни Высоцкого продали за 260 тысяч рублей

Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого ушла с молотка за 260 тысяч рублей
Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий. Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press

Неизвестная редакция рукописи песни «В холода» барда Владимира Высоцкого была продана за 260 тысяч рублей на онлайн-торгах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

«Неизвестная редакция рукописи песни Владимира Высоцкого "В холода", названная "Песней Федора", продана сегодня за 260 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Кроме этого, на аукционе были выставлены книги, рукописи, автографы, открытки и исторические бумаги. В их числе редкое петровское издание Иоганна Бухнера «Учение и практика артиллерии или Внятное описание» за 950 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на аукционе Christie's в Париже продали рукопись сценария фильма «Презрение» франко-швейцарского режиссера Жан-Люка Годара.

Рукопись ушла с молотка за 302,4 тысячи евро. Изначально лот оценивался в сумму 120-180 тысяч евро. Сценарий содержит 59 страниц текста, написанных синими чернилами от руки. Он также включает 24 машинописных листа с исправлениями и поправками знаменитого режиссера.

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    Марина Совина
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