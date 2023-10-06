Названо условие снижения цен на нефть до 50 долларов за баррель

Rystad Energy: нефть может подешеветь до $50, если ее добычу продолжат сокращать

Цены на нефть могут снизиться примерно до 50 долларов за баррель из-за замедления роста спроса. Условия для подобного развития событий назвали аналитики Rystad Energy, их цитирует Reuters.

Согласно прогнозу экспертов, в 2024 году стоимость энергоресурсов достигнет пикового значения в 91 доллар за баррель. ОПЕК+ удалось добиться подорожания нефти за счет сокращения добычи, но эта стратегия не будет успешной в долгосрочной перспективе, отметил глава отдела исследований в Северной Америке Rystad Клаудио Галимберти. Из-за роста цен рост мирового спроса на нефть, который в 2022 году составил 3,7 миллиона баррелей в сутки, уже в 2023 году замедлится до 2,4 миллиона, а к 2025 — до 500 тысяч баррелей в сутки.

В 2026 году нефть подешевеет из-за перехода на зеленую энергию, а также за счет инвестиций в сланцевую промышленность. Если страны ОПЕК продолжат сокращать добычу, а цены на сырье будут оставаться на высоком уровне, то производство нефти в США может вырасти до 18 миллионов баррелей в день. В ближайший год число буровых установок в стране вырастет на 60-70, до 634 единиц. Также промышленность увеличивает эффективность бурения скважин.

«Это стратегия (сокращение добычи — прим. «Ленты.ру»), которой ОПЕК может придерживаться в течение одного года, но не в течение семи лет. Если цены на нефть останутся высокими, сланцевая промышленность США станет явным победителем», — пояснил Галимберти.

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури ранее заявил, что подорожание нефти до 100 долларов за баррель приведет к «большому организованному хаосу» на глобальном нефтяном рынке. Это не устроит ни страны-производители, ни государства-импортеры, уточнил он. Министр также заявил о возможности повторения мирового энергетического кризиса 2008 года, когда нефть дорожала до 134,3 доллара за баррель. К такому исходу может привести дальнейшее сокращение добычи сырья со стороны крупнейших мировых экспортеров.

Комитет ОПЕК+ на встрече 4 октября решил не менять действующие квоты на добычу нефти. При этом в организации подтвердили готовность отреагировать на любое изменение на рынке. Впервые ОПЕК+ сократила добычу нефти в мае 2020 года — из-за падения спроса на нефть во время пандемии COVID-19 ее уменьшили на 9,7 миллиона баррелей в сутки. В ноябре 2022-го добычу снизили до 2 миллионов баррелей в сутки. В 2024 году сокращение должно составить 1,4 миллиона баррелей в сутки.