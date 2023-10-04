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18:31, 4 октября 2023Экономика

В Индии предупредили о риске «организованного хаоса» на нефтяном рынке

Министр Пури заявил о риске «большого организованного хаоса» на рынке нефти

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури предупредил о риске «большого организованного хаоса» на глобальном нефтяном рынке, если биржевые цены на сырье достигнут уровня в 100 долларов за баррель. Его слова приводит CNBC.

Подобный сценарий не удовлетворит интересы ни стран-производителей, ни государств-импортеров, уточнил министр. В то же время Индия при таком развитии событий будет находиться в более выгодном положении, чем ряд других государств, так как у азиатской страны есть достаточные запасы сырья. «Вам не следует беспокоиться о последствиях для Индии. Индия — крупная экономика <...> Мы можем сократить [объемы добычи сырья и производства нефтепродуктов])», — заключил Пури.

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Ранее министр нефти и природного газа Индии предупредил о риске повторения мирового энергетического кризиса 2008 года, в разгар которого биржевые цены на нефть достигли отметки в 134,3 доллара за баррель. Возможной реализации подобного сценария в среднесрочной перспективе, по мнению Пури, будет способствовать продолжающееся сокращение сырьевой добычи со стороны крупнейших мировых экспортеров, включая Саудовскую Аравию и Россию.

В первой половине сентября в ОПЕК допустили самое большое за последнее десятилетие снижение глобальных запасов нефти. Сокращение сырьевых резервов по итогам четвертого квартала 2023 года может составить примерно 3,3 миллиона баррелей в сутки. Это падение может стать наибольшим как минимум с 2007-го.

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    Анатолий Акулов
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