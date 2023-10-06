Орбан указал на отсутствие обсуждения последствий приема Украины в ЕС

Премьер Венгрии Орбан: ЕС не обсуждал реальные последствия вхождения Украины

Европейский союз (ЕС) никогда не обсуждал реальные последствия вхождения Украины в состав объединения, а без соответствующего документа говорить о евроинтеграции страны невозможно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом неофициального саммита в Гранаде, его цитирует РИА Новости.

По его словам, прежде всего необходимо понять, отвечает ли прием Украины в ЕС интересам объединения, а также какие есть ответы на стратегические последствия такого расширения. Он подчеркнул, что первым шагом в вопросе вступления должен стать стратегический подход, вторым — дискуссия, а третьим — решение.

Орбан подчеркнул, что членство Украины в ЕС вызывает много вопросов и сомнений, поскольку ранее объединение не сталкивалось с процессом приема стран, находящихся в состоянии конфликта. Венгерский премьер добавил, что ЕС не знает актуальные границы и численность населения Украины. Кроме того, обратил внимание он, неизвестна потенциальная сумма затрат, поскольку никто не занимался ее подсчетом.

«Мы должны понять, почему для ЕС было бы хорошо интегрировать Украину. И какие у этого последствия для сельского хозяйства, безопасности, фондов сплоченности. С членством Украины в ЕС появится совершенно новое сельское хозяйство. Вы к этому готовы? Много стратегических вопросов», — заключил он.

Ранее сообщалось, что варианты реформ, необходимые объединению, чтобы принять Украину и другие страны, будут обговорены в рамках саммита в Гранаде. Тема расширения и членства Украины была поднята председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который обозначил «критические вопросы, такие как: Что мы делаем вместе? Как мы решим наши проблемы? Как нам сопоставить наши средства с нашими амбициями?».

В конце сентября Европейская комиссия начала подготовку реформ политики и институтов для расширения Европейского союза. По мнению главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, новое расширение Евросоюза является не только «зовом истории», но и «геополитической необходимостью».