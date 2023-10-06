Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:26, 6 октября 2023Россия

В Кремле оценили речь Путина на «Валдае»

Песков: речь Путина на «Валдае» была глубочайшей, для анализа понадобится время

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Речь президента России Владимира Путина во время XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» была глубочайшей. Так ее оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Глубочайшая речь.Потребуется время для того, чтобы полностью проанализировать это», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, международный интерес к «Валдаю» по-прежнему велик, хотя состав участников форума поменялся.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходил в Сочи с 2 по 5 октября. Выступление главы государства состоялось в последний его день на пленарной сессии.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали о расследовании крушения самолета с Пригожиным

    Лукашенко назвал причину крайних мер России

    Wildberries решил усложнить жизнь партнерам

    Боррель уточнил дату вступления Украины в Евросоюз

    Эндокринолог назвала идеальный завтрак для бодрости на весь день

    Названы самые дорогие футболисты РПЛ

    Кремль прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ

    Стали известны подробности истязания годовалого ребенка в Москве

    В Армении опровергли визит делегации Минобороны России в Ереван

    Международному союзу конькобежцев предложат вернуть белорусов на турниры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости