В Кремле оценили речь Путина на «Валдае»

Песков: речь Путина на «Валдае» была глубочайшей, для анализа понадобится время

Речь президента России Владимира Путина во время XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» была глубочайшей. Так ее оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Глубочайшая речь.Потребуется время для того, чтобы полностью проанализировать это», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, международный интерес к «Валдаю» по-прежнему велик, хотя состав участников форума поменялся.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходил в Сочи с 2 по 5 октября. Выступление главы государства состоялось в последний его день на пленарной сессии.