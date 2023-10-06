Парень проснулся и обнаружил в галерее телефона пугающее ночное фото

Пользователь Reddit с ником @aegri_mentis опубликовал пугающее фото, которое обнаружил в галерее своего телефона, когда проснулся. Парень заверил, что не знает, кто и когда мог сделать этот снимок.

«В пятницу утром я обнаружил это фото у себя в телефоне. Оно было сделано до того, как я проснулся», — подписал он пугающий ночной снимок, на котором были запечатлены размытые цветные пятна. Автор поста предположил, что на фото могло попасть его лицо.

В комментариях пользователи решили, что парень может быть лунатиком. Этим, по их мнению, можно объяснить появление этого снимка. «Первое правило клуба лунатиков — мы забываем, что делали в клубе лунатиков», «Однажды, проснувшись, я увидел, что отправил матери сообщение, в котором было написано "4"», «Поищите истории о том, что люди делают во время приступов лунатизма. Это действительно дико», — написали они.

Другой читатель предположил, что фотографию могла сделать девушка — автора поста. Так, по его мнению, она хотела проверить переписки в его телефоне и случайно сделала этот снимок.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал подозрительный скриншот из приложения «Экранное время» на iPhone. Отчет об использовании телефона гласил, что автор поста пользовался соцсетью X (бывшая Twitter) 11 часов 45 минут. При этом он заверил, что никогда не скачивал приложение и даже не заводил аккаунт в этой соцсети.

