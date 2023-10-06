Российский педофил выманивал у детей интимные фотографии и распространял их

В Челябинской области мужчина выманивал у детей интимные фото и распространял их

В Челябинской области житель Миасса в течение шести лет выманивал у детей интимные фотографии и распространял их. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, под разными никами он с 2016 по 2021 годы знакомился с несовершеннолетними и заполучал их обнаженные снимки, а потом выкладывал их в интернете. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 242.1 («Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») УК РФ.

Педофила задержали за изготовление порнографии еще 25 января. Тогда дело касалось только взрослых, однако 5 октября в деле появились новые подробности.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала 55-летнего мужчину, подозреваемого в хранении и распространении детской порнографии.