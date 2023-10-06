Россиянка оставила двоих детей в поезде и случайно уехала другим рейсом

МВД по СКФО: петербурженка оставила детей одних в поезде и уехала другим рейсом

Россиянка оставила двоих детей одних в поезде и случайно уехала другим рейсом. Об этом сообщила транспортная полиция Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в Telegram-канале.

Уточняется, что 45-летняя петербурженка ехала из Адлера в Северную столицу с детьми 4 и 17 лет. На станции Кавказская в Краснодарском крае она вышла из поезда за продуктами, а потом перепутала пути и села в состав, который следовал в Санкт-Петербург из Махачкалы.

Правоохранители взяли поезд с детьми под эстафетное сопровождение. «В результате проделанной работы полицейские доставили несовершеннолетних на станцию Лихая, где состоялось счастливое воссоединение матери и детей», — сказано в заявлении МВД.

В ведомстве добавили, что в этой ситуации никаких противоправных действий не было, жизни и здоровью детей ничего не угрожало. Полицейские продолжают проверку обстоятельств случившегося.

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