Полиция задержала двоих футболистов «Легии» после матча в Нидерландах

Полиция задержала футболистов «Легии» Жозуэ и Панкова после матча в Нидерландах

Нидерландская полиция задержала футболистов польской «Легии» Жозуэ и Радована Панкова после матча Лиги конференций против АЗ, который прошел в Алкмаре. Об этом сообщает Wprost.

Игроки варшавского клуба хотели покинуть стадион на автобусе, но правоохранители заблокировали выезд и потребовали, чтобы двое игроков вышли из него. После этого Жозуэ и Панкова в наручниках отвезли в полицейский участок. Причины задержания не сообщаются, польская сторона предпринимает все возможное, чтобы футболистов отпустили.

Перед этим инцидентом у автобуса случился конфликт представителей «Легии» с сотрудниками местной службы безопасности. Дело закончилось потасовкой, в ходе которой владелец «Легии» Дариуш Миодуски получил удар резиновой дубинкой.

Встреча прошла в четверг, 5 октября. Игра завершилась победой АЗ со счетом 1:0.