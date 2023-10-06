Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Боруссия М
Сегодня
21:30 (Мск)
Майнц
Германия - Бундеслига|7-й тур
12:16, 6 октября 2023Спорт

Полиция задержала двоих футболистов «Легии» после матча в Нидерландах

Полиция задержала футболистов «Легии» Жозуэ и Панкова после матча в Нидерландах
Радован Панков

Радован Панков. Фото: Norbert Barczyk / Globallookpress.com

Нидерландская полиция задержала футболистов польской «Легии» Жозуэ и Радована Панкова после матча Лиги конференций против АЗ, который прошел в Алкмаре. Об этом сообщает Wprost.

Игроки варшавского клуба хотели покинуть стадион на автобусе, но правоохранители заблокировали выезд и потребовали, чтобы двое игроков вышли из него. После этого Жозуэ и Панкова в наручниках отвезли в полицейский участок. Причины задержания не сообщаются, польская сторона предпринимает все возможное, чтобы футболистов отпустили.

Перед этим инцидентом у автобуса случился конфликт представителей «Легии» с сотрудниками местной службы безопасности. Дело закончилось потасовкой, в ходе которой владелец «Легии» Дариуш Миодуски получил удар резиновой дубинкой.

Встреча прошла в четверг, 5 октября. Игра завершилась победой АЗ со счетом 1:0.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет Ка-29 уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

    В Баку обвинили Макрона в лицемерии

    Названы популярные ошибки при подготовке дачи к зиме

    Полиция задержала двоих футболистов «Легии» после матча в Нидерландах

    Чиновникам предложили поделиться зарплатой с фронтом

    Подросток написал о планах устроить стрельбу в школе и попал под следствие

    Пассажир тайком привез в Россию 100 тысяч долларов и попался на границе

    Ослабление рубля назвали неадекватным

    Азербайджан ответил Макрону на обвинения в отказе от встречи

    Более 100 тысяч долларов наличными пытались нелегально ввезти в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости