Prada создаст скафандры для полетов на Луну

Prada создаст скафандры для высадки на Луну в рамках миссии Artemis III

Дизайнеры итальянского модного дома Prada разработают концепт скафандров для полета на Луну. Об этом сообщает New York Post.

Команда модельеров люксового бренда объединится со специалистами компанией Axiom Space, чтобы создать костюмы для миссии НАСА Artemis III, в ходе которой астронавты должны высадиться на поверхность естественного спутника Земли.

«Для нас большая честь быть частью этой исторической миссии. Наши десятилетия экспериментов, передовых технологий и дизайнерских ноу-хау теперь будут применены к разработке скафандра. Это настоящее празднование силы человеческого творчества и инноваций для блага цивилизации», — высказался в заявлении директор по маркетингу Prada Лоренцо Бертелли.

В сентябре Германия подписала соглашения с Artemis, тем самым присоединившись к лунной программе США. Страна стала 29-м участником соглашений Artemis, определяющих правовые нормы взаимодействия между государствами на Луне и позволяющих промышленным компаниям стран-партнеров принимать участие в возглавляемой США одноименной лунной программе.