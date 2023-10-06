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18:04, 6 октября 2023Россия

В России с воинскими почестями простились со штурманом угнанного на Украину Ми-8

На Урале с воинскими почестями простились со штурманом угнанного на Украину Ми-8

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

В Екатеринбурге простились с Хушбахтом Турсуновым — штурманом вертолета Ми-8, угнанного на Украину летчиком Максимом Кузьминовым. Об этом сообщает сетевое издание Е1.RU.

Церемония прошла с соблюдением воинских почестей, указано в публикации. Помимо родственников военнослужащего на ней присутствовала рота почетного караула.

Тело офицера в ближайшее время переправят в Таджикистан, где его похоронят в соответствии с местными традициями.

Об угоне российского вертолета на Украину стало известно в начале сентября. По версии следствия, летчик Кузьминов мог решиться на преступление под влиянием матери. О своей причастности к угону также заявило Минобороны Украины. Помимо Кузьминова в вертолете находились еще два члена экипажа — бортмеханик и штурман.

Ранее отец Кузьминова подтвердил версию о причастности матери военнослужащего к совершению преступления. Мужчина заявил, что мать подозреваемого в госизмене летчика всегда ставила на первое место «финансы, а не принципы божьи, человеческие».

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    Алан Босиков
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