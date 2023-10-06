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20:54, 6 октября 2023Мир

Премьер Греции выступил против помощи Украине в ущерб европейцам

Премьер Греции Мицотакис выступил против помощи Украине в ущерб европейцам

Фото: Dimitris Tosidis / Globallookpress.com

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил против финансовой помощи Украине в ущерб европейцам. Об этом политик заявил на неформальном Европейском совете в Гранаде, передает РИА Новости.

По словам премьера, западные страны не могут позволить себе направлять значительные дополнительные ресурсы для Украины в ущерб мерам поддержки европейских граждан, столкнувшихся со стихийными бедствиями.

Мицотакис призвал увеличить минимум на 2,5 миллиарда евро европейские ресурсы для борьбы с последствиями стихийных бедствий, чтобы укрепить Европейский фонд солидарности. «Мы просим гораздо больше денег для Украины (...) Фонд солидарности слишком мал, он уже исчерпан», — сказал политик.

Ранее стало известно, что финансовая помощь Евросоюза (ЕС) Украине превысила финансирование со стороны США на четыре процента за последние два года. Брюссель на начало сентября выделил Киеву поддержки на 22,6 миллиарда долларов против 21,7 миллиарда долларов, поступивших от Вашингтона. Финансовый поток в 2023 году из ЕС вырос в 1,8 раза — до 14,6 миллиарда долларов, а поступления с американской стороны сократились на 19 процентов — до 9,8 миллиарда долларов.

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    Виктория Кондратьева
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