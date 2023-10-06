Помощь ЕС Украине превысила американскую

Помощь Евросоюза Украине превысила финансирование со стороны США на 4 процента

Финансовая помощь Евросоюза (ЕС) Украине превысила финансирование со стороны США на четыре процента за последние два года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Европейской комиссии, американского правительства и минфина Украины.

Как отмечает агентство, Брюссель на начало сентября выделил Киеву поддержки на 22,6 миллиарда долларов против 21,7 миллиарда долларов, поступивших от Вашингтона. Финансовый поток в 2023 году из ЕС вырос в 1,8 раза — до 14,6 миллиарда долларов, а поступления с американской стороны сократились на 19 процентов — до 9,8 миллиарда долларов.

РИА Новости также обратило внимание, что объем обещанной помощи Украине у европейцев примерно втрое превышает финансовый поток из США и достигает почти 80 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена может использовать программу Госдепа по грантам и займам в качестве источника средств для поставок Киеву вооружения в случае отсутствия решения Конгресса по выделению допсредств.

Эта опция является одним из способов предотвращения перебоев в выделении средств на помощь Украине, которые рассматривают в Белом доме. Подчеркивается, что в данном случае речь идет о программе Госдепартамента, в рамках которой ведомство выделяет гранты и займы для помощи странам-партнерам Штатов по закупке вооружения.