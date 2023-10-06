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14:09, 6 октября 2023Силовые структуры

На болоте найден ребенок напавшей на сотрудницу ПДН российской пары

В Псковской области нашли мальчика, родители которого напали на сотрудницу ПДН

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Псковской области на болоте нашли 9-летнего мальчика, родители которого напали на сотрудницу подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, сейчас ребенок находится в больнице, где его осматривают медики. После этого несовершеннолетнего передадут социальным службам. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, следов насилия на его теле не обнаружили.

Ребенок — сын 32-летней москвички, которая переехала в деревню Новая с 40-летним возлюбленным и накануне напала на сотрудницу ПДН с ножом.

Ранее соседи семьи сообщили полиции, что с лета не видели сына женщины. 42-летняя госслужащая с двумя представителями соцзащиты и лейтенантом полиции приехали проверить, где находится школьник. Родителей ребенка нашли в землянке, так как дома они не жили. Пару попросили проследовать в отдел, они зашли домой за документами, и там неожиданно схватили нож и вилы, после чего вышли из жилья и атаковали сотрудницу подразделения. При этом ребенка тогда не обнаружили.

В результате пострадавшую доставили в больницу с травматическим шоком и десятью ранениями. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Пару задержали.

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    Варвара Митина
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