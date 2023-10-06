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12:57, 6 октября 2023Мир

В США признали правдивость слов Путина об усталости Запада от Украины

Business Insider: Путин оказался прав насчет усталости Запада от помощи Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент России Владимир Путин оказался прав в своих планах насчет быстрой усталости западных союзников Украины от постоянной военной и финансовой помощи Киеву. Об этом со ссылкой на бывшего директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба сообщает Business Insider.

«Появляется все больше признаков того, что [Путин оказался] прав. Украина не справляется с мобилизацией, ее экономика проседает под давлением войны, а энтузиазм [Запада] по поводу сохранения высокого уровня помощи Украине ослабевает как в США, так и в Европе», — поведал Биба.

Бывший сотрудник американских спецслужб также заявил, что финансовые затруднения США и ЕС с оказанием поддержки Украине «могут привести к переломному моменту, когда финансовая и военная помощь со стороны Запада резко сократится или иссякнет как таковая».

Ранее глава внешнеполитической службы объединения Жозеп Боррель заявил, что ЕС ожидает от США пересмотра решения об отказе от поддержки Украины. По его мнению, ЕС не способен компенсировать помощь Киеву, от предоставления которой отказались США. Поэтому он заявил о незаменимости Вашингтона для Украины и ЕС.

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    Виктория Кондратьева
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