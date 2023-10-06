Удовлетворявший себя на глазах у трех детей россиянин получил 8 лет

В Калининграде мужчина, удовлетворявший себя на глазах у детей, получил 8 лет

В Калининграде суд приговорил 49-летнего мужчину, совершившего в отношении детей насильственные действия, к 8 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что 17 июля 2022 года мужчина припарковался во дворе жилого дома, где заметил трех мальчиков 8-11 лет. Как стало известно aif.ru, фигурант стал удовлетворять себя на их глазах.

Мужчину признали виновным по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении трех несовершеннолетних лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста»).