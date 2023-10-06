Россиянин выбросил бездомного пса с пятого этажа и получил 180 часов работ

В Хабаровске вынесли приговор мужчине, выбросившему собаку с 5-го этажа

В Хабаровске суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, измучившему бездомную собаку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 245 («Жестокое обращение с животным») УК РФ. Он должен будет выполнить 180 часов испытательных работ.

По данным ведомства, в марте пьяный мужчина увидел в подъезде дома на улице Вологодская пса. Он решил над ним поиздеваться: занес на пятый этаж и сбросил из окна на асфальт. Собака не выжила.

Ранее стало известно, что под Красноярском россиянин выбросил с девятого этажа пять кошек матери и попал под следствие.