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08:25, 6 октября 2023Силовые структуры

Россиянин выбросил бездомного пса с пятого этажа и получил 180 часов работ

В Хабаровске вынесли приговор мужчине, выбросившему собаку с 5-го этажа

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Хабаровске суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, измучившему бездомную собаку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 245 («Жестокое обращение с животным») УК РФ. Он должен будет выполнить 180 часов испытательных работ.

По данным ведомства, в марте пьяный мужчина увидел в подъезде дома на улице Вологодская пса. Он решил над ним поиздеваться: занес на пятый этаж и сбросил из окна на асфальт. Собака не выжила.

Ранее стало известно, что под Красноярском россиянин выбросил с девятого этажа пять кошек матери и попал под следствие.

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    Екатерина Кашурникова
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