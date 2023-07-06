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09:39, 6 июля 2023Силовые структуры

Россиянин выбросил с 9-го этажа пять кошек матери и попал под следствие

Под Красноярском сын выбросил с 9-го этажа пять кошек матери и попал под следствие

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Шарыпово Красноярского края 41-летний местный житель выкинул с балкона 9-го этажа пять кошек своей матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В отношение мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ. Сам фигурант пояснил, что в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с женой он пришел в гости к матери и разозлился, когда увидел количество домашних животных.

Женщины в тот момент в квартире не было, тогда сын схватил кошек и выбросил с высоты, думая, что те приземлятся на дерево и разбегутся. Однако выжить смогла только одна. Испугавшись, что мать будет ругаться, он ушел к себе домой. Мужчине грозит до пяти лет заключения, он находится под подпиской о невыезде.

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    Илона Палей
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