Россиянина осудили на 17,5 года за взрыв газа в доме из-за неприязни к соседям

Суд приговорил жителя ЕАО к 17,5 года строгого режима за взрыв в жилом доме

Суд в Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил к 17,5 года колонии местного жителя, устроившего взрыв газа в жилом доме из-за неприязни к соседям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Осужденный признан виновным в покушении на лишение жизни двух и более лиц, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем взрыва. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, утром 5 июня 2022 года мужчина открыл конфорки газовой плиты и надрезал газовый шланг в своем жилище, чтобы отомстить соседям по дому. После этого он поджег распространившийся газ и выбежал на улицу. В результате взрыва и начавшегося пожара было повреждено имущество девяти квартир на общую сумму 2,1 миллиона рублей.

К счастью, никто из жильцов не пострадал. Из горящего дома их эвакуировали спасатели.