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05:25, 6 октября 2023Россия

Российских бойцов наградили за отражение атак ВСУ у Работино

Замминистра обороны России наградил военных ЮВО за отражение атак ВСУ у Работино

Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин вручил госнаграды бойцам Южного военного округа (ЮВО), которые отличились при отражении атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Работино. Об этом рассказали в Минобороны России, передает ТАСС.

«Медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, а также ведомственные медали вручены офицерам и солдатам группировки заместителем министра обороны России генерал-полковником Виктором Горемыкиным на передовой», — объявили в министерстве.

По данным Минобороны, российские военнослужащие каждый день разрушают планы ВСУ по прорыву обороны в зонах своей ответственности, при этом успешно уничтожая иностранную военную технику в больших количествах.

«Вы — гордость вооруженных сил, гордость своей страны. Вами гордятся ваши близкие, боевые друзья, товарищи», — сказал Горемыкин на встрече с бойцами ВС РФ на передовой.

Командир подразделения Таймураз Гаглоев, награжденный медалью «За отвагу», поделился, что эта награда стала для него особенной. «Выполняли боевую задачу, встали на огневые позиции. Мы до последнего стояли, отработали», — рассказал он.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин наградил 3-й гвардейский отдельный батальон орденом Республики. Он также вручил Золотую звезду Героя ДНР командиру 58-го гвардейского отдельного батальона специального назначения.

Оружие России
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    Александра Синицына
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