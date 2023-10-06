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13:45, 6 октября 2023Силовые структуры

Появились подробности задержания подростков с телом мужчины в багажнике

В Тюмени 14-летний подросток возил тело застреленного отца в багажнике Lada

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Один из подростков, перевозивших в багажнике тело 54-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в поселке Московский Тюменской области, оказался его родственником. Такие подробности «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

По факту обнаружения тела в автомобиле Lada возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. По предварительным данным, преступление было совершено на фоне личной неприязни.

Как стало известно Baza, в остановленной сотрудниками полиции машине находились двое подростков 14 и 16 лет. Младший из них оказался сыном мужчины. По версии следствия, именно он дважды выстрелил из ружья в отца, пока тот спал, а затем позвонил своему школьному другу и попросил помочь вывезти тело в лес. По дороге автомобиль для проверки остановили полицейские.

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