Сергей Зверев назвал причину разочарования Парижем

Стилист Сергей Зверев рассказал, что разочарован Парижем из-за клопов и крыс

Стилист и шоумен Сергей Зверев рассказал, что давно разочарован Парижем из-за обилия крыс на улицах, а нашествие клопов отбило у него желание приезжать в город снова. Его слова передает NEWS.ru

«Хорошо, что это все увидели и ощутили на себе гости Недели моды. Может быть, сейчас, когда звезды, селебрити, которые посетили Париж, начнут об этом говорить, местные власти начнут что-то делать и с крысами, и с клопами, и с тараканами, и с другими насекомыми», — заявил Зверев.

О нашествии постельных клопов в Париже стало известно в разгар Недели высокой моды, которая проходила во французской столице с 25 сентября по 3 октября. Одной из причин случившегося чиновники называют дороговизну обработки квартир жителей города от насекомых.

Насекомых заметили даже в главном аэропорту города. Позднее стало известно, что бельгийцы стали чаще заказывать санобработку жилья из опасений нашествия постельных клопов из соседней Франции.