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09:29, 6 октября 2023Мир

Стало известно о сбитом США турецком беспилотнике в Сирии

Bloomberg: истребитель F-16 ВВС США сбил турецкий беспилотник в небе над Сирией

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Истребитель Военно-воздушных силы (ВВС) США сбил боевой турецкий беспилотник в небе над Сирией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, дрон был сбит после того, как слишком близко подлетел к американской базе. Турция в ответ нанесла удар по нефтяным скважинам, складам с оружием и штабу поддерживаемой Вашингтоном РПК/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана).

После этого министр обороны США Ллойд Остин позвонил своему турецкому коллеге Яшару Гюлеру и признал «законные опасения Турции по поводу безопасности», а также призвал к деэскалации возникшей ситуации.

Ранее турецкие власти заявили, что вся инфраструктура и энергетические объекты курдских формирований в Сирии и Ираке являются законными целями для нанесения ударов.

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