В ДНР создадут штаб обороны
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поручил создать в регионе штаб обороны. Соответствующий указ размещен на сайте Пушилина.
«Постановляю: создать Штаб обороны Донецкой народной республики и местные штабы территориальной обороны городских и муниципальных округов Донецкой народной республики», — сказано в документе.
Помимо этого он дал распоряжение об утверждении состава, а также положения нового штаба.
При этом указы «Об оперативном штабе по реагированию на военные угрозы» и «О штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики» были признаны утратившими силу.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что безуспешной попыткой высадки украинского спецназа в Крыму Владимир Зеленский провоцирует эскалацию конфликта ради получения финансовой помощи.