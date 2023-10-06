В ДНР создадут штаб обороны

Глава ДНР Пушилин распорядился создать штаб обороны республики

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поручил создать в регионе штаб обороны. Соответствующий указ размещен на сайте Пушилина.

«Постановляю: создать Штаб обороны Донецкой народной республики и местные штабы территориальной обороны городских и муниципальных округов Донецкой народной республики», — сказано в документе.

Помимо этого он дал распоряжение об утверждении состава, а также положения нового штаба.

При этом указы «Об оперативном штабе по реагированию на военные угрозы» и «О штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики» были признаны утратившими силу.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что безуспешной попыткой высадки украинского спецназа в Крыму Владимир Зеленский провоцирует эскалацию конфликта ради получения финансовой помощи.