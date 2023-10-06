Смерчи у берегов Анапы попали на видео

КП: у берегов Анапы образовались смерчи

У берегов города-курорта Анапы в Краснодарском крае образовались смерчи. Природное явление попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Комсомольской правды».

По данным издания, на побережье российского региона надвигается шторм. Согласно прогнозам, скорость ветра достигнет 25 метров в секунду. Из-за непогоды в горах возможны сходы оползней и селей, а во всех районах — паводки. На появившихся в сети кадрах можно увидеть один из смерчей, образовавшийся над поверхностью моря.

В начале сентября смерч был замечен на пляже поселка Сукко под Анапой. Несмотря на это, находившиеся там туристы продолжали купаться в море. Отмечалось, что природное явление оказалось небольшим и не нанесло ущерба.

Ранее россиян предупредили о росте количества смерчей в связи с изменением климата в стране. По словам климатологов, более высокие температуры способствуют увеличению содержания в атмосфере водяных паров, которые раскручивают смерчи и ураганы.