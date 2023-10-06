Стали известны планы НАТО по отработке обороны от вторжения России

Глава комитета НАТО Бауэр: альянс отработает оборону восточного фланга в 2024-м

В рамках учений Steadfast Defender в 2024 году НАТО отработает оборону восточного фланга альянса. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, сообщает РИА Новости.

Бауэр уточнил, что мероприятие станет одним из крупнейших со времен холодной войны. «В рамках учений Steadfast Defender, запланированных на 2024 год, будет отработано реагирование на возможное вторжение России на восточный фланг», — сказал он.

Глава военного комитета НАТО сообщил, что в планы альянса входит отработка обороны так называемых «Брестских ворот» и Сувальского перешейка в Польше. «Принятые на саммите НАТО в Вильнюсе оборонные планы — это самое большое изменение в военных системах с 1949 года. Они предполагают прежде всего возвращение к корням альянса, то есть к коллективной обороне», –- объяснил адмирал.

Бауэр также добавил, что в Польше, Литве, Латвии и Эстонии дислоцируются батальонные боевые группы НАТО, которые в случае усиления угрозы будут расширены до бригад.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспрецедентными учения США и их европейских союзников по НАТО с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории России. Он призывал Вашингтон пересмотреть свои подходы и безотлагательно предпринять все необходимые шаги для ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.