Стало известно о нехватке места для мигрантов в Нью-Йорке

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в городе не осталось места для мигрантов

В Нью-Йорке не осталось ни места для мигрантов, ни возможности их трудоустроить, заявил мэр города Эрик Адамс. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на выступление Адамса в мексиканском штате Пуэбла.

Штат Пуэбла за последние годы направил около 800 тысяч своих жителей в Нью-Йорк, в последний же год туда прибыло 120 тысяч человек. Адамс при этом указал журналистам, что в городе нет места для вновь прибывших. Он отметил, что власти не хотят помещать людей в приюты, а также не хотят давать им ложные надежды на трудоустройство. «Они [мигранты] заслуживают более достойных условий, чем те, которые мы в состоянии им предоставить», — заявил он.

При этом мэр Нью-Йорка отметил чрезвычайно важную роль мигрантов из Пуэблы, которую они сыграли во время пандемии коронавируса. Он заявил, что выходцы из Мексики помогали работать магазинам, транспорту и экстренным службам города.

Президент США Джо Байден ранее поддержал решение администрации увеличить стену на границе с Мексикой на 32 километра. Мексика, в свою очередь, отклонила план по строительству новой стены на границе после общения с официальными лицами США. Штаты собираются построить новый участок границы в связи с ростом потока нелегальных мигрантов в страну.