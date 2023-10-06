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10:08, 6 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о серьезных демографических проблемах Украины

Focus: с 2021 года рождаемость на Украине сократилась на 28 процентов

Фото: Virginia Mayo / AP Photo

Украина столкнулась с серьезными демографическими проблемами на фоне боевых действий, и показатели рождаемости значительно снизились по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает издание Focus.

В первом полугодии 2023 года на Украине родились на 28 процентов меньше детей, чем за тот же период в 2021 году. Таким образом, население страны может сократиться с 37 до 26 миллионов через десять лет.

В сообщении говорится, что за границу уехали более 6,2 миллиона человек, большинство из которых — женщины и дети трудоспособного возраста. Согласно прогнозам, в некоторых возрастных категориях мужчин может оказаться значительно больше, чем женщин.

Ранее издание Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что рождаемость на Украине может упасть до самого низкого уровня в мире. Отмечается, что еще до начала специальной военной операции (СВО) она была самой низкой в Европе.

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    Алевтина Запольская
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