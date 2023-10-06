Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:31, 6 октября 2023Россия

В России бюст Сталина установили на месте захоронения жертв Большого террора

Под Тверью бюст Сталина установили на месте захоронения жертв Большого террора

Фото: Даниил Корпусов / Telegram-канал «Журнал «Холод»

В Тверской области бюст Иосифа Сталина установили на территории захоронения жертвам Большого террора — периода массовых политических репрессий в СССР. Об этом сообщает MK.RU.

Помимо памятника Сталину, на территории мемориального комплекса «Медное» установили бюсты Феликса Дзержинского, Владимира Ленина, Сергея Кирова и других политических деятелей раннесоветского периода российской истории. На сайте мемориала указано, что он посвящен «увековечиванию памяти советских граждан — жертвам политических репрессий 30-50-х годов XX века».

Директор «Медного» Александр Чуносов утверждает, что идея установить памятники принадлежит Государственному центральному музею современной истории России. Речи о глумлении над жертвами репрессий не идет, отметил он.

Ранее в Русской православной церкви начали проверку по факту освящения памятника Сталину на территории завода «Микрон». На опубликованном в сети видео освятивший памятник священник заявляет, что благодаря сталинским репрессиям церковь обрела множество новомучеников.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет Ка-29 уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

    Одну станцию московского метро закроют более чем на год

    При обстреле ВСУ в российском регионе оказались повреждены более 20 домов

    Россия начала розыск бывшего генпрокурора Украины

    Горные породы сопоставили с вулканами по выбросам углекислого газа

    Российские власти проанализируют ситуацию с ценами на такси

    В России стали чаще звать на работу пенсионеров

    Потасовка таксиста с пассажиром в российском городе попала на видео

    Подведены итоги испытаний разработанного для Арктики монстр-автобуса

    На частично затопленном Сахалине пообещали улучшение погоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости