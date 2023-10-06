В России бюст Сталина установили на месте захоронения жертв Большого террора

Под Тверью бюст Сталина установили на месте захоронения жертв Большого террора

В Тверской области бюст Иосифа Сталина установили на территории захоронения жертвам Большого террора — периода массовых политических репрессий в СССР. Об этом сообщает MK.RU.

Помимо памятника Сталину, на территории мемориального комплекса «Медное» установили бюсты Феликса Дзержинского, Владимира Ленина, Сергея Кирова и других политических деятелей раннесоветского периода российской истории. На сайте мемориала указано, что он посвящен «увековечиванию памяти советских граждан — жертвам политических репрессий 30-50-х годов XX века».

Директор «Медного» Александр Чуносов утверждает, что идея установить памятники принадлежит Государственному центральному музею современной истории России. Речи о глумлении над жертвами репрессий не идет, отметил он.

Ранее в Русской православной церкви начали проверку по факту освящения памятника Сталину на территории завода «Микрон». На опубликованном в сети видео освятивший памятник священник заявляет, что благодаря сталинским репрессиям церковь обрела множество новомучеников.