Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 18 августа 2023Россия

Освятивший памятник Сталину иерей объяснился

Освятивший памятник Сталину иерей Татаринцев заявил о сотрудничестве с заводом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Освятивший памятник Иосифу Сталину в Великих Луках иерей Антоний (Татаринцев) прокомментировал участие в мероприятии, после которого в РПЦ начали проверку. О своем присутствии на церемонии он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Отвечая на вопрос, почему он принял участие в церемонии, священник объяснил, что мероприятие включало в себя «много составляющих», а не только освящение памятника. «Меня пригласили на территорию завода. Я с этим заводом сотрудничаю, общаюсь», — объяснил он.

15 августа на территории завода «Микрон» священники Великолукской епархии провели освящение памятника Сталину. В сети распространилось видео с мероприятия, на котором один из них, иерей Антоний, заявляет, что благодаря сталинским репрессиям церковь обрела множество новомучеников.

Великолукская епархия сообщила, что священники приняли участие в церемонии без согласования с епархиальным управлением, и начала служебную проверку.

На контроль ситуацию взяли и в центральном аппарате Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). При этом он назвал слова иерея о новомучениках кощунственными.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал очень сложным путь развития России

    «Ахмат» объявил имя нового главного тренера

    23-летний мошенник развел директора департамента Минфина РФ на миллионы

    Россия в несколько раз увеличила покупку оборудования в Китае

    Россиянам назвали неочевидный способ сократить затраты на тепло и свет

    Россиян предупредили о подорожании глазированных сырков

    На форуме «Армия-2023» показали складной дрон-разведчик «Гром»

    Ивлеева оправдалась за съеденную участницей ее шоу морскую свинку

    Раскрыта реальная стоимость «Москвича» после повышения цен

    Освятивший памятник Сталину иерей объяснился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости