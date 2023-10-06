США предрекли перманентное сохранение инфляционных рисков

Экономист ADP Ричардсон предрекла США перманентное сохранение рисков инфляции

США на постоянной основе будут подвергаться инфляционным рискам на фоне структурных изменений на рынке труда в связи с усиливающейся динамикой старения населения. Об этом заявила главный экономист компании ADP Нела Ричардсон, ее слова приводит CNBC.

Старение населения приводит к большей волатильности потребительских цен, из-за чего руководству Федеральной резервной системы (ФРС) США будет труднее поддерживать темпы роста американской экономики при помощи возврата «к нулевым или близким к предельно низким процентным ставкам», уточнила она.

«Ситуация улучшается, но это структурное изменение на рынке труда из-за старения населения США. Это означает, что инфляция всегда будет представлять риск», — заключила Ричардсон.

Ранее в американском Министерстве труда сообщили, что по итогам июля потребительские цены в США увеличились на 3,2 процента в годовом выражении. В сравнении с июнем показатель увеличился на 0,2 процента. Таким образом, ускорение темпов роста потребительских цен в стране произошло впервые за 13 месяцев. При этом в августе годовая инфляция в Соединенных Штатах увеличилась до 3,7 процента, продемонстрировав прирост второй месяц подряд.