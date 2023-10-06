Сообщение о назвавшем Узбекистан Дагестаном Путине не подтвердилось

Заявление о том, что Путин назвал Узбекистан Дагестаном, не подтвердилось

Ряд Telegram-каналов 6 октября заявил, что президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым перепутал Узбекистан с Дагестаном. Однако это сообщение не подтвердилось.

«Во время переговоров с лидером Узбекистана Владимир Путин выразил благодарность Мирзиееву за личное участие в развитии двусторонних отношений, назвав Узбекистан Дагестаном. "Хочу вас поблагодарить за личное участие в развитии российско-дагестанских связей",—- заявил Путин», — такое утверждение опубликовал Telegram-канал «И Грянул Грэм».

Telegram-каналы также опубликовали видео с переговоров, в ходе которых Путин благодарит Мирзиеева за развитие отношений России и Узбекистана. Изначально этот ролик выложило агентство ТАСС.

Говоря об отношениях двух государств, Путин в ролике нечетко произносит название второй страны. В связи с этим у слушателя могло сложиться впечатление, что глава государства произносит «российско-дагестанских связей» вместо «российско-узбекистанских связей». Однако при замедленном воспроизведении ролика на скорости 0,5 в Telegram и более внимательном прослушивании можно убедиться, что президент произносит «российско-узбекистанских связей», проглатывая некоторые звуки во второй части слова.

Согласно расшифровке встречи, опубликованной на официальном сайте президента России, Путин произносит: «Хочу вас поблагодарить за личное участие в развитии российско-узбекистанских связей».

В сети неоднократно возникали резонансные дискуссии из-за случаев, когда нечеткое произношение какого-либо слова приводило к тому, что зрители слышали другое слово. Так, в 2020 году американская телеведущая допустила оговорку, говоря о баскетбольном клубе «Лос-Анджелес Лейкерс». Ряд зрителей заявил, что она использовала оскорбительное слово «ниггерс», обозначающего темнокожих людей. При этом ведущая утверждала, что по ошибке произнесла «Лос-Анджелес Нейкерс», ее слова поддержали многие другие телезрители.

Утверждения о том, что Путин якобы перепутал Узбекистан с Дагестаном в ходе встречи с Мирзиеевым, не получили широкого освещения в российских СМИ. Однако информацию опубликовал ряд оппозиционных Telegram-каналов.

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