В ЛНР рассказали об ударах по ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко: ВС РФ активно атакуют ВСУ на всем участке краснолиманского направления

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что интенсивность ударов артиллерии и авиации ВС России по украинским войскам на краснолиманском направлении возросла на всем участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости.

«От юго-запада Сватово и до северо-запада Лисичанска резко возросли артиллерийские обстрелы украинских позиций со стороны наших войск», — сказал он. По его словам, также возросли удары армейской авиации и тяжелых огнеметных систем.

Ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины на короткое время потеряли связь в ходе атаки на участке в районе населенных пунктов Андреевка и Клещеевка на донецком направлении, а затем отступили с потерями.

4 октября Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины постепенно переходят к обороне вокруг Купянска.