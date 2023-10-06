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07:56, 6 октября 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об ударах по ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко: ВС РФ активно атакуют ВСУ на всем участке краснолиманского направления
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что интенсивность ударов артиллерии и авиации ВС России по украинским войскам на краснолиманском направлении возросла на всем участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости.

«От юго-запада Сватово и до северо-запада Лисичанска резко возросли артиллерийские обстрелы украинских позиций со стороны наших войск», — сказал он. По его словам, также возросли удары армейской авиации и тяжелых огнеметных систем.

Ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины на короткое время потеряли связь в ходе атаки на участке в районе населенных пунктов Андреевка и Клещеевка на донецком направлении, а затем отступили с потерями.

4 октября Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины постепенно переходят к обороне вокруг Купянска.

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