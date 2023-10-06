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09:07, 6 октября 2023Ценности

В наряде Мадонны заметили шуточную отсылку к Папе Римскому

Фото: Avalon Celebrities / Legion-Media

Журналисты Page Six заметили в новом наряде американской певицы Мадонны шуточную отсылку к Папе Римскому Франциску. Соответствующий материал появился на сайте издания.

65-летняя исполнительница опубликовала фото, на котором она позирует в клетчатой рубашке и черных джинсах прямого кроя. Среди прочего она надела солнцезащитные очки и кастомную толстовку из ассортимента бренда Seks с капюшоном и вышитым красными нитями портретом понтифика с крыльями, одетого в робу со словом Madonna.

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7 мая 2019

Дизайнеры марки Абель Сепеда Льока и Уилл Ковалл рассказали в интервью Page Six, что при создании кофты вдохновлялись взаимоотношениями Мадонны и церкви. Известно, что она подверглась критике со стороны католической церкви после скандального выступления в Риме в 2006 году, в ходе которого она была «распята» на сцене. Тогда ныне покойный кардинал Эрсилио Тонини заявил, что королева поп-музыки зашла «слишком далеко», и назвал ее действия «кощунством».

«Мы буквально самые большие поклонники Мадонны. Мы очень любим ее и глубоко ценим ее искусство. Для нас нет большей чести, чем видеть эти фото! Мадонна — одна из самых знаковых икон всех времен», — высказались модельеры в беседе с редакторами.

В мае 2022 года Мадонна предложила Папе Римскому пересмотреть ее отлучение от церкви. Урожденная Мадонна Луиза Чикконе попросила дать ей второй шанс спустя почти два десятилетия после того, как Ватикан отлучил ее от церкви.

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    Карина Черных
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