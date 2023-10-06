Журналист Важеха: вступление Украины в ЕС станет самоубийством для Европы

Польский журналист Лукаш Важеха заявил, что вступление Украины в Евросоюз (ЕС) приведет к крайне отрицательным последствиям для Европы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам. Более того, в нашей стране не было и намека на дискуссии на эту тему», — отметил он.

По словам журналиста, в случае вступления Украины в Евросоюз Варшаве придется не только платить гигантские суммы денег из-за «абсурдной климатической политики», а также и терять средства из-за прямой конкуренции с Киевом.

Ранее бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Украина не может стать членом Европейского союза без проведения соответствующих реформ. Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это коррумпированная на всех уровнях общества страна, сказал Юнкер.