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05:46, 6 октября 2023Мир

В Польше раскрыли последствия вступления Украины в ЕС

Журналист Важеха: вступление Украины в ЕС станет самоубийством для Европы

Фото: Jon Nazca / Reuters

Польский журналист Лукаш Важеха заявил, что вступление Украины в Евросоюз (ЕС) приведет к крайне отрицательным последствиям для Европы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам. Более того, в нашей стране не было и намека на дискуссии на эту тему», — отметил он.

По словам журналиста, в случае вступления Украины в Евросоюз Варшаве придется не только платить гигантские суммы денег из-за «абсурдной климатической политики», а также и терять средства из-за прямой конкуренции с Киевом.

Ранее бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Украина не может стать членом Европейского союза без проведения соответствующих реформ. Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это коррумпированная на всех уровнях общества страна, сказал Юнкер.

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