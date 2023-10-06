Лукашенко высказался о вербовке европейцев в Белоруссии

Лукашенко назвал глупостью заявления о вербовке граждан ЕС в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «дурью и глупостью» предупреждения властей соседних стран о том, что в республике они могут быть завербованы белорусскими спецслужбами. Об этом в Telegram сообщает БелТА.

«Какая дурь и глупость! Безголовые. Они (власти соседних стран ЕС — прим. «Ленты.ру») уже ничего не могут придумать существенного, чтобы с нами бороться. Никто их (приезжающих в Белоруссию граждан ЕС) не хватает на границе и не вербует. Это была бы глупость несусветная. Не дай Бог бы я узнал об этом», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что в Минске не намерены обострять отношения с Польшей. По его словам, в Белоруссии надеются, что поляки не будут считать народ страны «чужими людьми, врагами».