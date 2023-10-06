Россиянину дали срок за видеообращение о вступлении в запрещенный «Азов»

В Ставрополе мужчине дали 11 лет за видеообращение о вступлении в «Азов»

В Ставрополе к 11 годам колонии строгого режима приговорили россиянина Никиту Беликова за попытку вступить в бригаду «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в пятницу, 6 октября, «Ленте.ру» рассказали в Южном окружном военном суде.

Как установил суд, осужденный записал видеообращение, в котором заявил о добровольном вступлении в террористическую организацию. После мужчина отправил ролик одному из участников группировки. Позже молодой человек выполнил и первое задание — отправил фото спортивно-тренировочного центра «Ставрополь Арена» и Ставропольской городской думы.

4 октября в Ростове-на-Дону приговорили к восьми годам колонии за попытку госизмены крымчанина Альберта Круглова. Он тоже решил уехать на территорию Украины, чтобы вступить в «Азов».