Военный эксперт оценил возможность расторжения договора о ядерных испытаниях

Военный эксперт Литовкин допустил, что расторжение ДВЗЯИ сравняет Россию и США

Возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) сравняет позиции России и США. Об этом в интервью «Известиям» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Эксперт высказал мнение, что США не ратифицировали договор, так как «держали палец на взведенном курке» и могли в любое время начать ядерные испытания. «Мы выровняемся с Соединенными Штатами. Мы будем действовать по принципу — что можно им, то можно и нам, а не наоборот», — оценил ситуацию Литовкин.

Во время выступления на Валдайском форуме президент России Владимир Путин допустил расторжение Россией договора о запрете ядерных испытаний. По его мнению, Москва должна зеркально повести себя с Вашингтоном, который подписал этот договор, но не ратифицировал его.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное расторжение ДВЗЯИ не означает намерения России проводить ядерные испытания. Песков отметил, что Путин допустил возможность отзыва ратификации для того, чтобы привести ситуацию «к единому знаменателю».