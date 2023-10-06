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11:33, 6 октября 2023Экономика

В России резко подорожала аренда вагонов для перевозки зерна

ИЦО: аренда зерновозов в России подорожала на 25 процентов по итогам сентября

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

С началом уборки нового урожая ставки аренды зерновозов на российском рынке превысили отметку в четыре тысячи рублей за вагон. По итогам сентября 2023 года показатель вырос еще на 25 процентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков Информационного центра операторов (ИЦО).

К настоящему времени уровень ставок превысил прошлогодние показатели в два раза, однако это не предел, полагают эксперты. Старт новой уборочной кампании может привести к их дальнейшему росту на фоне нехватки автотранспорта.

Только за август среднесуточные объемы погрузки зерна в стране увеличились на 25 процентов к июльскому уровню и на 53 процента к показателю 2022-го. В сентябре ежедневные объемы увеличились на еще три процента и на 32 процента в годовом выражении, заключили в ИЦО.

С проблемой при сборе урожая ранее столкнулись и российские производители картофеля. В первой половине сентября им перестало хватать места для хранения клубней. На этом фоне они попросили власти помочь с увеличением мощностей овощехранилищ. Обращение аграриев было обусловлено высоким урожаем и ростом стоимости иностранного оборудования. Нехватку мощностей они оценили в 300-400 тысяч тонн клубней.

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    Анатолий Акулов
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