Россияне назвали раздражающие привычки коллег по работе

«Работа.ру»: больше всего в рабочем коллективе россиян раздражают сплетни

Почти каждый второй россиянин признался, что больше всего в рабочем коллективе его раздражают сплетни. Такой ответ дали 45 процентов опрошенных, принявших участие в исследовании аналитиков сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру». С итогами ознакомилась «Лента.ру».

Опрос проводился среди более 3,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Исследование охватило все российские округа. По его итогам выяснилось, что 31 процент россиян нервирует привычка коллег громко разговаривать по телефону. Еще 26 процентов негативно относятся к тому, что другие сотрудники выполняют профессиональные задачи в последний момент.

В то же время каждый четвертый россиянин признался, что его раздражают частые отлучки коллег на перерыв. Для 24 процентов неприемлемой оказалась привычка коллег мусорить на рабочем месте, а 18 процентов не выносят частые опоздания коллег и регулярные отгулы. Еще 15 процентов россиян отметили, что им не нравится долгое ожидание ответов на сообщения в чатах или почте.

Ранее аналитики Группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и центра «Зарплаты.ру» представили результаты исследования, согласно которым почти треть (29 процентов) россиян готовы терпеть абьюз на работе со стороны начальства ради повышения в должности. Около четверти (24 процента) опрошенных заявили, что им помог бы пережить неблагоприятную в офисе атмосферу переход на частичную удаленную работу. Еще 20 процентов респондентов обрадовались бы увольнению токсичного коллеги.