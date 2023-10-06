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12:43, 6 октября 2023Россия

В Госдуме рассмотрят вопрос об отказе от запрета ядерных испытаний

Депутат Останина: в ГД рассмотрят отзыв ратификации запрета ядерных испытаний
Нина Останина

Нина Останина. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Совет Госдумы рассмотрит вопрос об отказе от запрета ядерных испытаний. Об этом заявила депутат нижней палаты парламента Нина Останина, ее слова приводит РИА Новости.

По словам Останиной, Совет нижней палаты парламента 9 октября будет обсуждать отзыв ратификации договора о всеобъемлющем запрете таких испытаний, который был ратифицирован Россией 30 мая 2000 года. Останина отметила, что вопрос об отмене ратификации имеет резон, так как она носила односторонний характер.

«Соединенные Штаты не ратифицировали договор о всеобъемлющей отмене, поэтому вполне резонно поставить этот вопрос на отмену ратификации, это может сделать только законодательный орган власти — Государственная Дума», — заявила она.

Ранее расторжение Россией договора о запрете ядерных испытаний допустил во время выступления на Валдайском форуме президент Владимир Путин. По его мнению, Москва должна зеркально повести себя с Вашингтоном, который подписал этот договор, но не ратифицировал его.

Зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин заявлял, что возможная отмена ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний поможет обеспечить безопасность России.

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