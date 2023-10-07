Фитнес-эксперт дала советы по правильному подбору утяжелителей для тренировок

Эксперт Фарго советует брать легкие утяжелители для тренировок на выносливость

Фитнес-эксперт Women's Health Морган Фарго дала советы по правильному подбору утяжелителей для тренировок. Рекомендации приведены на сайте издания.

Специалист отметила, что выбор дополнительного веса зависит от физической подготовки и целей занятия. Для тренировок на выносливость утяжелители должны быть легкими, чтобы выполнять больше повторений без ущерба для формы. Повторить упражнение в таком случае следует 10-14 раз, сделав 2-3 подхода.

Во время занятий на увеличение силы, по словам Фарго, следует выбрать умеренно тяжелый вес, который позволит выполнить больше подходов (3-6), но меньше повторений (6-10). Для наращивания мышц эксперт порекомендовала взять максимально возможный вес, 4-6 раз повторить движение, выполнив их в два подхода или менее.

Ранее фитнес-эксперт Егор Ходырев рассказал о методике дроп-сетов для экономии времени на тренировках. Он пояснил, что дроп-сеты — это метод тренировки, в ходе которой упражнения выполняют с утяжелением и сбрасывают вес при достижении отказа мышц.