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14:05, 7 октября 2023Мир

В Саудовской Аравии прокомментировали обострение между Израилем и Палестиной

МИД Саудовской Аравии призвал Палестину и Израиль к деэскалации

Фото: Ammar Awad / Reuters

Саудовская Аравия призывает Израиль и Палестину к деэскалации. Фрагмент заявления внешнеполитического ведомства королевства приводит РИА Новости.

Очередное обострение на Ближнем Востоке в МИД Саудовской Аравии назвали беспрецедентным.

7 октября Израиль в ответ на массовую ракетную атаку объявил о начале операции в Газе. Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет.

Ранее в Иране поддержали нанесение ударов по Израилю. Одобрение действиям исламистской группировки ХАМАС выразил один из советников лидера исламской республики.

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    Алан Босиков
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