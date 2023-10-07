В Саудовской Аравии прокомментировали обострение между Израилем и Палестиной

МИД Саудовской Аравии призвал Палестину и Израиль к деэскалации

Саудовская Аравия призывает Израиль и Палестину к деэскалации. Фрагмент заявления внешнеполитического ведомства королевства приводит РИА Новости.

Очередное обострение на Ближнем Востоке в МИД Саудовской Аравии назвали беспрецедентным.

7 октября Израиль в ответ на массовую ракетную атаку объявил о начале операции в Газе. Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет.

Ранее в Иране поддержали нанесение ударов по Израилю. Одобрение действиям исламистской группировки ХАМАС выразил один из советников лидера исламской республики.