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21:44, 7 октября 2023Мир

В США предупредили ВСУ о невозможности прорвать российскую оборону

Офицер ВС США Дэвис: ВСУ не удастся прорвать линию обороны ВС России

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинская армия не сможет прорвать линию обороны Вооруженных сил (ВС) России. Такое мнение высказал бывший американский офицер Дэниэл Дэвис на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что у украинской стороны отсутствует преимущество в воздухе. Кроме того, добавил Дэвис, она теряет большое количество солдат. По его словам, потребуются годы поставок современного оружия Украине, чтобы ей удалось прорвать российскую оборону. «Но проблема в том, что конфликт закончится задолго до того, как это произойдет», — отметил офицер в отставке.

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    Марина Совина
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