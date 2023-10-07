В США предупредили ВСУ о невозможности прорвать российскую оборону

Офицер ВС США Дэвис: ВСУ не удастся прорвать линию обороны ВС России

Украинская армия не сможет прорвать линию обороны Вооруженных сил (ВС) России. Такое мнение высказал бывший американский офицер Дэниэл Дэвис на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что у украинской стороны отсутствует преимущество в воздухе. Кроме того, добавил Дэвис, она теряет большое количество солдат. По его словам, потребуются годы поставок современного оружия Украине, чтобы ей удалось прорвать российскую оборону. «Но проблема в том, что конфликт закончится задолго до того, как это произойдет», — отметил офицер в отставке.