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02:29, 7 октября 2023Экономика

В ЕС признали нехватку средств для помощи Украине

Le Figaro: у Счетной палаты ЕС не хватает средств для помощи Украине

Фото: Pixabay

У Счетной палаты ЕС не хватает средств для финансовой помощи Украине. Бюджеты стран не могут выдержать нагрузку, которую создают предоставляемые Киеву кредиты, сообщает газета Le Figaro.

«Обещать Украине 50 миллиардов евро в течение пяти лет — это, конечно, хорошо. Но деньги еще нужно найти», — пишет издание.

Подчеркивается, что европейские государства итак имеют большие финансовые проблемы, а в добавок к этому они взяли на себя обязательства предоставить Киеву многомиллиардные кредиты, которые он не сможет выплатить еще очень долгое время.

По данным газеты, в настоящее время Счетная палата ЕС активно старается указать Еврокомиссии на значительный рост долговых обязательств союза.

Ранее стало известно, что в США намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине. Предполагается, что объем поддержки составит 200 миллионов долларов.

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    Марина Совина
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