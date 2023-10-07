Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:46, 7 октября 2023Мир

В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Reuters: США 11 октября объявят о пакете военной помощи Украине на $200 млн

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В США намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине. Предполагается, что объем поддержки составит 200 миллионов долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что состав следующего пакета военной помощи Украине до сих пор согласовывается. Предполагается, что о новых мерах поддержки Киеву объявят в среду, 11 октября на 16-м заседании контактной группы союзников Украины, которое пройдет в Брюсселе.

Материалы по теме:
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022
Тихоокеанский рубеж. Япония наращивает военную мощь и укрепляет союз с США. Чем это угрожает России?
Тихоокеанский рубеж.Япония наращивает военную мощь и укрепляет союз с США. Чем это угрожает России?
3 февраля 2023

Ранее в США заявили, что располагают еще 5,4 миллиарда долларов для помощи Украине. Этих средств хватает для отправки оружия и техники на Украину из имеющихся запасов.

1 октября президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, до 17 ноября, в который не вошли пункты бюджета о помощи Украине. Документ одобрен Конгрессом. Байден, в свою очередь, утверждал, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может допустить прекращения помощи Киеву.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Посол объяснил местью высылку США двух российских дипломатов

    Полковник рассказал о неуязвимом российском оружии

    Награждение 15-летнего сына Кадырова попало на видео

    Зеленского обвинили в подавлении оппозиции Украины

    В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

    Госдеп США собрался признать события в Нигере госпереворотом

    На саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал

    Маккарти опроверг слухи о планируемой отставке

    Историк рассказал об ограблении Ленина по пути в больницу

    Париж начнет вывод своих войск из Нигера 9 октября

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости