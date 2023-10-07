В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Reuters: США 11 октября объявят о пакете военной помощи Украине на $200 млн

В США намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине. Предполагается, что объем поддержки составит 200 миллионов долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что состав следующего пакета военной помощи Украине до сих пор согласовывается. Предполагается, что о новых мерах поддержки Киеву объявят в среду, 11 октября на 16-м заседании контактной группы союзников Украины, которое пройдет в Брюсселе.

Ранее в США заявили, что располагают еще 5,4 миллиарда долларов для помощи Украине. Этих средств хватает для отправки оружия и техники на Украину из имеющихся запасов.

1 октября президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, до 17 ноября, в который не вошли пункты бюджета о помощи Украине. Документ одобрен Конгрессом. Байден, в свою очередь, утверждал, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может допустить прекращения помощи Киеву.