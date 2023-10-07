Пентагон пообещал помочь Израилю

Глава Пентагона пообещал обеспечить Израиль всем необходимым для защиты

Власти США обеспечат Израиль всем необходимым для защиты. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«В ближайшие дни министерство обороны будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для защиты себя и защиты гражданских лиц от неизбирательного насилия и терроризма», — говорится в заявлении.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США осуждают атаки «Исламского движение сопротивления» (ХАМАС) на объекты в Израиле. Уотсон выразила соболезнования гражданам Израиля и заверила, что Вашингтон поддерживает правительство и народ еврейской страны.