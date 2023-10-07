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15:54, 7 октября 2023Мир

Пентагон пообещал помочь Израилю

Глава Пентагона пообещал обеспечить Израиль всем необходимым для защиты

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Власти США обеспечат Израиль всем необходимым для защиты. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«В ближайшие дни министерство обороны будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для защиты себя и защиты гражданских лиц от неизбирательного насилия и терроризма», — говорится в заявлении.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США осуждают атаки «Исламского движение сопротивления» (ХАМАС) на объекты в Израиле. Уотсон выразила соболезнования гражданам Израиля и заверила, что Вашингтон поддерживает правительство и народ еврейской страны.

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