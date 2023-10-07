Белый дом заверил Израиль в поддержке

Белый дом заявил о поддержке Израиля и осуждении атак ХАМАС

США осуждают атаки «Исламского движение сопротивления» (ХАМАС) на объекты в Израиле. Об этом в соцсети X написала руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Уотсон выразила соболезнования гражданам Израиля и заверила, что Вашингтон поддерживает правительство и народ еврейской страны. «США однозначно осуждают неспровоцированные нападения террористов ХАМАС на мирное население Израиля. Террору никогда не может быть оправдания», — написала она.

Ранее временный поверенный в делах США в Израиле Стефани Халлетт заявила, что Вашингтон осуждает ракетные обстрелы со стороны ХАМАС и поддерживает право Израиля на оборону. «Насилие против невинных людей должно быть немедленно прекращено. Мы полностью солидарны с Израилем», — написала она.