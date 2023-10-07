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12:43, 7 октября 2023Бывший СССР

Путин провел несколько разговоров с лидерами стран СНГ

Песков: Путин провел несколько телефонных разговоров с лидерами стран СНГ

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел несколько телефонных разговоров с лидерами стран СНГ, которые поздравили его с днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, цитирует РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с его 71-м днем рождения. Белорусский лидер отметил, что в республике высоко ценят вносимый российским главой вклад в укрепление всеобъемлющих связей между государствами. Он также выразил уверенность, что доверительное общение с Путиным поспособствует динамичному развитию отношений.

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    Кристина Есикова
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